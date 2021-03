Sehen Sie im Video: Schwer krankes Mädchen versprüht pure Lebensfreude – und begeistert so Millionen Tiktok-Fans.









Diese aufgeweckte Siebenjährige kämpft sich mit purer Freude durchs Leben.





Isabella Thompson befindet sich schon ihr ganzes Leben in ärztlicher Behandlung.





Auf Tiktok begeistert sie mit ihrer lebensfrohen Art trotzdem mehr als 1,5 Millionen Follower.





Seit ihrer Geburt leidet Bella an drei seltenen Krankheiten:





Die Hirschsprung-Krankheit – eine Störung des Darms, SCID – eine Kombination schwerer Defekte des Immunsystems und Kleinwüchsigkeit.





Sie hat in ihrem jungen Alter bereits 21 Operationen hinter sich und steht auf der Warteliste für eine Darmtransplantation.





Das Mädchen lebt mit ihrer Familie in Kanada.





Ihre Mutter, Kyla, teilt auf Instagram und Tiktok die fröhlichen Momente zwischen Kinderzimmer und Krankenhaus.





„Ich möchte das Positive zeigen, weil sie zwar gesundheitlich so viel durchmachen muss, aber sich davon nicht unterkriegen lässt.“ Kyla Thompson, Mutter





Bella ist in der 2. Klasse und lernt zuhause.





Sie liebt es zu singen und zu tanzen – und die Kommentare ihrer Follower zu lesen.

Mehr