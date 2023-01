Sehen Sie im Video: Von einer grünen Alpenlandschaft im Winter zu überfüllten Skipisten in Ischgl – Diese Wintersport-Saison war ein Reinfall.









Diese Ski-Saison war für Wintersport-Liebhaber nicht gerade die beste Erfahrung.





Wenig Schnee, stattdessen viel Grünfläche und nur schmale Streifen, die man kaum als Ski-Piste bezeichnen kann.





Doch in dem österreichischen Skigebiet Ischgl ist an einigen Stellen Schnee vorhanden.





Dort kommen die Wintersportler nun also doch noch auf ihre Kosten – zumindest theoretisch.





Denn wer Momentan in Ischgl im Ski Urlaub ist, wird auf der Piste nicht allein sein.





Dieses Tiktok-Video mit rund fünf Millionen Aufrufen zeigt das Chaos.





Volle Pisten, kaum Platz – vor allem am Nachmittag soll es sich bei der Talabfahrt stauen.





In den Kommentaren sind viele User eher froh, sich dieses Jahr gegen einen Winterurlaub entschieden zu haben.





Bei dem Video handelt es sich jedoch um keinen Einzelfall. Die Pisten sind dort, wo dieses Jahr Schnee liegt, überfüllt.





Für Wintersport-Fans bleibt nur zu hoffen, dass die Situation nächstes Jahr anders aussieht.

