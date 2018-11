Tim Mälzer litt «höllische Schmerzen» bei Feuer-Unfall

Abstand bei Word nach eingezogenem Zitat

Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Bei meiner Arbeit ist der Haupttext in Schriftgröße 12 mit 1,5-fachem Zeilenabstand geschrieben. Längere Zitate müssen eingerückt, in Schriftgröße 10 und mit einfachem Zeilenabstand verfasst werden. Nun funktioniert mit der Enter Taste der Umbruch von Fließtext zu Zitat ohne Probleme - es entsteht ein Absatz wie im normalen Text auch. Möchte ich allerdings wieder vom einzeiligen Zitat zum 1,5-zeiligen Fließtext per Umbruch einen Absatz machen, so ist dieser sichtbar kleiner als vor dem Zitat. Ich komme einfach nicht darauf, wie die Abstände vor und nach dem eingerückten Zitat identisch gemacht werden können. Ich hoffe, die Frage ist nicht zu abstrakt gestellt und man kann es sich einigermaßen vorstellen... Danke vorab für die Hilfe :)