Im Sommer ist es manchmal schwierig, noch Orte zu finden, an denen man vor der Hitze geschützt ist. Hier kommen ein paar praktische Ratschläge, mit denen ihr euer Zuhause kühl halten könnt, um den besonders hohen Temperaturen besser standzuhalten.

Hitze in Deutschland - Tipps und Tricks

Durchlüften, wenn die Sonne nicht am Himmel steht

Früh am Morgen und in der Nacht solltet ihr ruhig mehrere Fenster öffnen, um einen Luftzug zu schaffen. Dabei ist es klug, gegen Lauf der Sonne vorzugehen, indem man die Fenster gen Westen am Morgen und die gen Osten am Abend öffnet.

Tagsüber Fensterläden und Fenster geschlossen halten

Um die Hitze so gut wie möglich daran zu hindern, sich im Haus oder in der Wohnung auszubreiten, solltet ihr die Fensterläden und die Fenster geschlossen halten, bis die Sonne wieder untergeht.

Ab in den Kühlschrank mit dem Kopfkissen

Um leichter einschlafen zu können und es zu vermeiden, euch Ewigkeiten im Bett zu wälzen, könnt ihr euer Kopfkissen ca. zwei Stunden vor dem Schlafengehen in den Kühlschrank legen. Mit diesem Trick könnt ihr leichter ins Reich der Träume gelangen.

Die perfekte Kombination: Ein Ventilator und eine Schüssel mit Eiswürfeln

Die Hitze bei sich zu Hause ohne Klimaanlage zu ertragen, ist möglich. Dafür solltet ihr kaltes Wasser und Eiswürfel in eine große Schüssel geben. Stellt diese dann vor einen Ventilator, was es ermöglicht, die Luft, die von unten hochsteigt, im gesamten Raum zu verteilen.

Feuchte Handtücher an die Fenster hängen

Um euer Zuhause abzukühlen könnt ihr auch feuchte Handtücher an die Fenster hängen. Die Verdunstung des Wassers führt dazu, dass die Temperaturen sinken, was auch funktioniert, wenn man den Boden mit kühlem Wasser wischt.

