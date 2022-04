Es ist eine schöne Tradition, an hohen Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern zusammen mit der "Traumschiff"-Besatzung in sonnige Gefilde davonzuschippern. Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) hält den Unterhaltungsdampfer seit seinem Amtsantritt 2019 in den seichten Gewässern seiner Vorgänger. Diesmal geht's nach Mauritius, und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) hat mit privaten Problemen zu kämpfen. Denn an Bord befindet sich auch ihr Vater Bernd Delgado (Wolfgang Stumph, r.), zu dem sie ein angespanntes Verhältnis hat - wie auch Käptn Parger nicht entgeht.

Das "Traumschiff" sticht Ostersonntag um 20.15 Uhr im ZDF in See.

