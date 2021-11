Am Tag danach: Die Polizei beseitigt in Waukesha die Hinterlassenschaften der Todesfahrt vom Sonntag.

Was trieb einen SUV-Fahrer dazu, im US-Ort Waukesha rücksichtslos in eine Weihnachtsparade zu rasen? Laut den Ermittlungen war er offenbar auf der Flucht. Der Mann wird nun offiziell des fünffachnen Mordes beschuldigt.

Der Mann, der im US-Bundesstaat Wisconsin mit einem Auto in einen Weihnachtsumzug raste und dabei fünf Menschen tötete, ist des fünffachen Mordes beschuldigt worden. Der Polizeichef der Stadt Waukesha, Dan Thompson, identifizierte den Festgenommenen am Montag als den 39-jährigen Darrell B. "Wir sind zuversichtlich, dass er alleine gehandelt hat. Es gibt keine Hinweise, dass es sich um einen terroristischen Vorfall handelt", so Thompson.

Demnach war der Mann offenbar in einen häuslichen Streit verwickelt gewesen, bevor er am Sonntag in die Weihnachtsparade in Waukesha raste. Bei dem Streit soll auch mindestens ein Messer im Einsatz gewesen sein, hieß es. Bevor die Polizei den Ort des häuslichen Streits erreichen konnte, ergriff der Verdächtige die Flucht.

Wisconsin: 39-Jähriger schon polizeibekannt

Offenbar gleich im Anschluss war der Mann mit einem roten SUV in die Weihnachtsparade der 72.000-Einwohner-Stadt im Großraum Milwaukee gerast. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, 48 Menschen wurden verletzt, unter ihnen zahlreiche Kinder.

Gerichtsdokumenten zufolge geriet der 39-Jährige aus Milwaukee in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. So wurden ihm Gefährdung anderer, Verstöße gegen das Waffenrecht und ein Fall häuslicher Gewalt zur Last gelegt. US-Medien hatten bereits am Montagvormittag zunächst berichtet, B. sei möglicherweise nach einem anderen Vorfall auf der Flucht gewesen, als er in den Weihnachtsumzug raste.