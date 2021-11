Warum fuhr der Fahrer eines SUVs rücksichtslos durch eine Weihnachtsparade im Ort Waukesha? Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Mann wegen eines anderen Vorfalls auf der Flucht.

Der Autofahrer, der im US-Bundesstaat Wisconsin in einen Weihnachtsumzug raste und dabei fünf Menschen tötete, befand sich Medienberichten zufolge möglicherweise nach einem anderen Vorfall auf der Flucht. Die US-Sender CNN und NBC berichteten am Montag unter Berufung auf Ermittlerkreise, es gebe bislang keine bekannten Verbindungen des Festgenommenen zum Terrorismus.

Es gab den Angaben zufolge auch keinen Hinweis, dass der Vorfall in einem Zusammenhang mit dem am Freitag erfolgten Freispruch für den 18-jährigen Kyle Rittenhouse stand, der im August 2020 am Rande von Anti-Rassismus-Protesten in Kenosha in Wisconsin zwei Demonstranten erschossen und einen dritten Mann verletzt hatte.

Waukesha: Flucht nach Messerstecherei?

Den US-Medienberichten zufolge gibt es vielmehr Hinweise, dass der Autofahrer sich nach einem anderen Zwischenfall auf der Flucht befand. Der Sender NBC, der das Alter des Verdächtigen mit 39 Jahren angibt, berichtet, womöglich habe es sich dabei um einen Kampf mit einem Messer gehandelt.

Der Mann war am vergangenen Sonntag mit einem roten SUV in eine Weihnachtsparade in der Stadt Waukesha im Großraum Milwaukee gerast. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, 40 Menschen wurden verletzt, unter ihnen zahlreiche Kinder.