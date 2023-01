Der 29-jährige Tyre Nichols erlag seinen Verletzungen, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle von fünf Polizisten brutal zusammengeschlagen worden war. Sie wurden nun wegen Mordes zweiten Grades angeklagt.

Der Tod eines schwarzen Mannes nach einer Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat Tennessee hat juristische Konsequenzen für die fünf beteiligten Ex-Polizisten. Sie wurden am Donnerstag (Ortszeit) wegen Mordes zweiten Grades und anderer Verbrechen angeklagt, wie der zuständige Bezirksstaatsanwalt Steve Mulroy bei einer Pressekonferenz mitteilte.

Der 29-jährige Tyre Nichols war am 7. Januar in Memphis von der Polizei wegen "rücksichtslosen Fahrens" angehalten worden. Einem Anwalt der Familie zufolge wurde er mehrere Minuten lang von den Einsatzkräften zusammengeschlagen und starb schließlich später im Krankenhaus. Ein Autopsiebericht ergab, dass der 29-Jährige starke Blutungen durch heftige Schläge erlitt.

US-Präsident Joe Biden sprach Nichols' Familie am Donnerstag in einer Mitteilung sein Beileid aus. Biden rief dazu auf, dass Demonstrationen friedlich bleiben. Entrüstung sei verständlich, erklärte Biden, aber Gewalt sei niemals akzeptabel. Am Freitagabend (Ortszeit) soll Videomaterial der Tat veröffentlicht werden. In der Folge werden wie in der Vergangenheit bei ähnlichen Fällen Demonstrationen erwartet.

Die Polizei von Memphis hatte die fünf ebenfalls schwarzen Beamten, die an dem Vorfall beteiligt waren, am Mittwoch entlassen. Sie hätten übermäßige Gewalt angewendet, seien nicht eingeschritten und hätten keine Hilfe geleistet, hieß es. Die Anwälte der Familie des Opfers prangerten rassistisches Vorgehen der US-Polizei gegen Schwarze im Land an. Präsident Biden sagte dazu, man könne nicht ignorieren, dass schwarze Menschen von tödlichen Konfrontationen mit der Polizei unverhältnismäßig häufig betroffen seien.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlicher Gewalt durch die Polizei. Häufig sind die Opfer schwarze Menschen. In der Vergangenheit haben derartige Übergriffe immer wieder heftige Proteste im ganzen Land ausgelöst.