Sehen Sie im Video: Töten sorgt für besseren Sex – US-Polizeitrainer sorgt mit Aussage für Empörung.









Töten sorgt für besseren Sex. Diese Aussage des US-Polizeitrainers Dave Grossman sorgt im April 2021 für Aufregung und Empörung in den sozialen Medien.





In den Aufnahmen, die bereits im Jahr 2015 entstehen, spricht der Ex-Soldat offenbar im Rahmen eines Seminares vor US-Polizeibeamten:





"Der Cop sagt: Schießerei, der Schurke am Boden, ich lebe. Er kommt nach dem Vorfall nach Hause. Sie sagen alle: Der beste Sex, den ich seit Monaten hatte. Beide Partner widmen sich sehr intensivem Sex. Es gibt nicht gerade viele Vorteile, die dieser Job bietet. Wenn du einen findest, entspanne dich und genieße es."





Zahlreiche Nutzer zeigen sich aufgrund des Videos schockiert und entsetzt:





„Jetzt wissen wir, was mit der Polizeiarbeit in den Vereinigten Staaten nicht stimmt: Dave Grossman.“





„Cops haben also tollen Sex, weil sie jemanden getötet haben? Man würde erwarten, so etwas von einem Serienkiller zu hören.“





„Ich habe sein Buch in der Armee gelesen und es war völlig irre. Am Ende werden Videospiele und Filme für gesellschaftliche Gewalt verantwortlich gemacht – statt Mistsäcken wie er.“





Grossman und seine Polizei-Trainings sind bereits vor der Verbreitung des Videos umstritten: Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Polizisten für Gewalt zu desensibilisieren und den Einsatz von tödlicher Gewalt im Dienst als heroisch darzustellen.





Viele seiner Bücher sind im Rahmen der Ausbildung bei US-Strafverfolgungsbehörden, wie beispielsweise dem FBI, Standardlektüre oder werden empfohlen.





Die Aufregung und Empörung um das alte Video bleiben nicht ohne Folgen:





Die Vereinigung der Polizeichefs von Michigan sagt ein geplantes Seminar in Detroit vorerst ab, bei dem Grossman als Keynote-Sprecher auftreten sollte.





Weiter führt ein Sprecher der Vereinigung aus, dass die Veranstaltung neu angesetzt werden könnte, um Grossman und seine Kritiker im Rahmen des Events in einen Dialog zu bringen.





















