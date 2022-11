Sie wissen nicht, was sie kochen sollen?Unter den Top zehn Ofengerichten 2022 ist dieses Gericht gelandet: Hähnchenkeulen mit Reis.Der Leckerbissen ist mit wenigen Zutaten einfach zu zubereiten.Sie benötigen:200 Gramm Reis2 Hähnchenkeulen250 ml Wasser½ ZwiebelEinen Teelöffel TomatenmarkGewürze (Salz, Pfeffer, Thymian)Zunächst muss der Reis sowie die Hähnchenkeulen gewaschen werden. Die Keulen werden anschließen von beiden Seiten angebraten.Wenn die Keulen eine leichte Bräune haben, schütten sie das Wasser in die Pfanne und lassen dies eine halbe Stunde bei geringer Hitze köcheln.Parallel dazu kochen sie den Reis vor und fangen in einer weiteren Pfanne an, die Zwiebeln an zu braten.Sobald alles fertig ist, werden die Zutaten mit Tomatenmark und Öl in einer Auflaufform vermengt.Nach 30 Minuten Backzeit ist das Gericht fertig und kann serviert werden. Guten Appetit!