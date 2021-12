Einst war Totilas das teuerste Dressurpferd der Welt und gewann Goldmedaillen. Eine Dokumentation erzählt nun seine tragische Geschichte.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

"Wunderhengst" Totilas war der Megastar des Dressurreitsports, ein Superheld auf vier Beinen, ein nie gesehener Bewegungskünstler. Er gilt bis heute als das teuerste Dressurpferd der Welt. Rund 10 Millionen Euro soll Europas größter Pferdehändler Paul Schockemöhle 2010 für ihn bezahlt haben − eine Rekordsumme für ein Rekordpferd. Am 14. Dezember 2020 ist Totilas gestorben. Die dreiteilige RTL+ Dokumentation "Totilas - das Millionengeschäft mit dem Jahrhundertpferd" widmet sich der tragischen Geschichte des niederländischen Ausnahmepferdes.

Totilas: Drei mal Gold und ein früher Tod

Nach dem steilen Aufstieg folgte der tiefe Fall: Mit 15 Jahren musste Rekord-Ross Totilas seine Sportlerkarriere beenden – verletzungsbedingt. Sein letzter Wettkampf wurde zum Skandal im Dressursport. Der Wunder-Hengst lahmte und musste dennoch die Prüfung beenden. Mit 20 Jahren starb Totilas am 14.Dezember 2020 nach einer Not-Operation viel zu früh. Da ist sich die Fachwelt einig. Die RTL+ Doku schaut in das Leben des Jahrhunderthengstes Totilas, der bereits in jungen Jahren neue Maßstäbe im Dressursport setzte und damit Millionen von Menschen begeisterte. Unter anderem gewann Reiter Edward Gal mit Totilas dreimal WM-Gold.

Die Schattenseiten des Dressur-Reitens

In "Totilas – das Millionengeschäft mit dem Jahrhundertpferd" sprechen Wegbegleiter teils zum ersten Mal ausführlich über Totilas. Darunter jene, die das Leben des Superstars aus heutiger Sicht kritisch betrachten: Was in Totilas Leben war noch pferdegerecht?

Totilas war ein Zug- und Zuchtpferd im Milliardengeschäft des Profireitens. Die Doku wirft einen intensiven Blick in diese besondere Welt des Spitzenpferdesports und derer, die ihn leben und mit ihm verdienen. Sie zeigt auch die Schattenseiten anhand von Totilas Leben. Zahlreiche, teils noch nie veröffentlichte Videos von Totilas als Fohlen, Jungpferd und schließlich als Ausnahmepferd kommen zum Einsatz: Totilas als strahlendes Siegespferd, Totilas als verletzter Schatten seiner selbst. Hier gibt es die dreiteilige Dokumentation bei RTL+ online auf Abruf.