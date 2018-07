Tourboot auf Hawaii von Lava getroffen - 23 Verletzte

Wespen vor der Haustür

In unmittelbarer Nähe zu meiner Wohnungstür + Fenster (nur ca. 2 Meter entfernt) haben die Plagegeister sich im Mauerwerk ein Nest gebaut. Sobald ich die Tür öffne stehe ich also unmittelbar in der Einflugschneise der Wespen. Zudem sind die Tierchen ziemlich aggressiv. Der Zugang zum Nest (das im Mauerwerk versteckt ist, also unzugänglich) ist eher ein kleines Loch, so dass eine Umsiedlung wohl auch nicht möglich ist. Wie kann man in diesem Fall Abhilfe schaffen und darf man überhaupt unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes dieses Nest entfernen bzw. den Zugang verschließen?