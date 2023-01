Sehen Sie im Video: Touristin blickt über Rand der Viktoriafälle – der waghalsige Clip geht viral.





Dieses Video verschlägt einem den Atem.





Eine Frau schwimmt am Rand eines Wasserfalls und blickt in die Tiefe.





Der Clip wird innerhalb weniger Tage mehr als 23 Millionen Mal aufgerufen.





Die Aufnahme entsteht bei den Victoriafällen an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia.





Dabei schwimmt die Frau im sogenannten „Devil’s Pool“ – einem natürlich entstandenen Steinbecken am Rand des Wasserfalls.





Bei niedrigem Wasserstand, in der Regel zwischen September und Dezember, ist das Becken für Touristen geöffnet.





Doch auch wenn das sogenannte „Schwimmbecken des Teufels“ durch seinen Rand einen gewissen Schutz bietet, ist der Besuch nicht ganz ungefährlich.





2009 ist ein Touristenführer bei der Rettung eines Badegastes an der Stelle in die Tiefe gestürzt und verstorben.





Wer die Schönheit der weltberühmten Victoriafälle in völliger Sicherheit genießen möchte, sucht sich besser einen anderen Aussichtspunkt.

