Dieses Paar gibt Tipps für ein umweltfreundliches und sparsames Leben.

Die beiden wohnen in Portugal und geben nur 9 Euro im Monat für ihre Wasserrechnung aus.

Anna Masiello und ihr Mann Diogo führen einen Zero-Waste-Lebensstil, indem sie alte Kleidung mit Freunden tauschen, Duschwasser wiederverwenden und sich vegan ernähren.

Im Mai 2022 entschlossen sich die beiden dazu, kein Toilettenpapier mehr zu kaufen. Stattdessen nutzen sie nun ein tragbares Bidet, das an einer Plastikflasche befestigt ist. So können sie es zu Hause und auf Campingreisen verwenden.

Anna und Diogo bewahren auch ihr Duschwasser in einem Gefäß auf. Anschließend reinigen sie mit einem Aktivkohlefilter und verwenden es zum Kochen oder Gießen ihrer Pflanzen und trinken es sogar.

Das Paar gibt an, dass sie dadurch nur 9 Euro pro Monat für Wasser ausgeben.

In einem Jahr haben sie nach eigenen Angaben mehr als 13.000 Liter Wasser gespart:

600 Liter allein dadurch, dass sie ihr Duschwasser wiederverwenden. Der restliche Menge wird durch das Weglassen des Klopapiers eingespart.

Um das Duschwasser wiederzuverwenden, stellt das Paar einen Vier-Liter-Behälter in die Dusche.

Anna und Diogo achten auch darauf, wie viel Abfall sie produzieren. Mittlerweile füllt das Paar nur noch alle sechs Monate eine schwarze Tonne.

Annas Tipp: klein anfangen und nicht versuchen, alles auf einmal zu tun. Man sollte mit einer Kategorie anfangen, zum Beispiel Lebensmittel, Mode, Abfall oder Verkehr und von dort aus dann weitermachen.

„Man muss nicht perfekt sein – ich ernähre mich vegan, was mir als Italienerin sehr schwerfällt. Diogo und ich kaufen keine tierischen Produkte, aber ich mache mir keine Vorwürfe, wenn ich unterwegs ein nicht-pflanzliches Produkt esse.“ – Anna





