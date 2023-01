Sehen Sie im Video: Tritte und Beleidigungen – Mann greift Klimaaktivisten bei Klebe-Protest an.













Gewalt bei einem Klimaprotest in Österreich.





Ein Autofahrer geht auf Aktivisten los, die den Verkehr der Wiener Hauptverkehrsader „Gürtel“ blockieren.





Datum einblenden: 11. Januar 2023





Die Aktivistengruppe „Letzte Generation Österreich“ postet ein Video der Attacke auf Twitter.





Der Clip wird innerhalb eines Tages mehr als 160.000-mal aufgerufen. Zahlreiche Nutzer kommentieren und verbreiten das Video.





Die Polizei war laut eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Übergriffs noch nicht vor Ort – räumt die Straße jedoch später mit einem Großaufgebot.





Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur APA, dass gegen den unbekannten Täter eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden sei.





Man bemühe sich, die Identität des Mannes zu ermitteln.





Bei der Protestaktion seien zwölf Aktivisten in Polizeigewahrsam genommen und wieder entlassen worden.

Mehr