Im April 2021 verschwindet die 59-jährige Margaret "Jan" Shupe Smith. Die Familie und die örtliche Polizei sind ratlos. Ein YouTuber-Taucherteam begibt sich auf die Suche nach ihr – und wird fündig.

Es ist der 2. April 2021. Nach Feierabend wartet Marley Shupe auf ihre Mutter, Margaret "Jan" Shupe Smith. Sie wollte sie eigentlich von der Arbeit abholen, taucht aber nicht auf. Dass ihre Mutter nicht erscheint, ist untypisch für sie, sagt Marley CNN.

"Sie hatte ein großes Herz, war sehr freundlich und fürsorglich und liebevoll", so Marley. "Sie würde dir ihr letztes Hemd geben, wenn du es brauchst."

Cold Case: Polizei steht vor einem Rätsel

Was ist mit der 59-jährigen Margaret Shupe Smith geschehen?

Die Familie und örtliche Polizei sind ratlos. Eine Verwandte der Vermissten gibt Details des Falls an die Betreiber des YouTube-Kanals "Adventures with Purpose" (AWP) weiter. AWP stimmte zu, den Fall zu übernehmen, und CNN kam hinzu.

AWP hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien bei der Suche nach vermissten Angehörigen in den USA zu helfen. Seit 2019 hat das AWP-Taucherteam zur Lösung von 19 ungeklärten Fällen beigetragen. Der YouTube-Kanal hat laut AWP-Gründer Jared Leisek fast 1,8 Millionen Abonnenten und 15 Millionen Aufrufe pro Monat.

YouTube-Kanal sollte eigentlich Müllsammelaktion dokumentieren

Ursprünglich startete der YouTube-Kanal von AWP mit einem anderen Ziel als der Lösung ungeklärter Fälle: Leisek wollte seine Tauchreise dokumentieren, bei der er innerhalb von drei Monaten 2.000 Pfund Müll aufsammeln wollte, der die Wasserstraßen verschmutzt. Die ungeheure Menge an Abfall, umgerechnet mehr als 900 Kilo Müll, hatte er aber bereits binnen zwei bis drei Wochen aus dem Wasser rausgefischt.

Bei seiner Tauchreise stieß Leisek aber auf mehr als lediglich versunkene Handys, Sonnenbrillen und Müll im Allgemeinen. "In Portland, Oregon, bin ich versehentlich auf ein Fahrzeug gestoßen, das 40 Fuß unter Wasser stand", sagt er. Das entspricht ca. 12 Metern Wassertiefe.

Erster Fall führt Taucherteam nach Missouri

Je kurioser die Entdeckungen des Tauchers wurden, desto mehr Views und Aufmerksamkeit generierte der YouTube-Kanal. Auch die Familie des 22-jährigen Nathan Ashby aus Missouri stieß auf jene Videos. Ashby wurde seit dem 31. Juli 2019 vermisst. Er wurde zuletzt gesehen, als er in den frühen Morgenstunden mit einem Pickup zur Arbeit fuhr.

Obwohl die Behörden wenige Wochen später mit Hilfe von Sonargeräten einen Pickup-Truck im Missouri River entdeckt hatten, konnten sie ihn nicht bergen. Grund dafür waren die Flussbedingungen, die es für ein Bergungsteam zu unsicher machten, um ins Wasser zu tauchen, hieß es in einer Pressemitteilung des Warren County Sheriff's Department.

Bisher bei der Lösung von 19 Vermisstenfällen geholfen

Am 29. Dezember 2019, einen Tag nach Ashbys Geburtstag, konnte das AWP-Team in den Fluss tauchen und bestätigen, dass der Truck dem vermissten 22-Jährigen gehörte. Seine Überreste wurden in dem Fahrzeug gefunden.

Seitdem hat AWP zur Lösung von 19 Vermisstenfällen beigetragen. Derzeit liegt die Aufklärungsquote bei etwa 20 Prozent, so Leisek. Die Gruppe nimmt nur Fälle an, bei denen kein Verdacht auf Fremdeinwirkung besteht. Leisek fügt hinzu, dass viele Polizeidienststellen nicht über die Ressourcen oder die Ausrüstung verfügen, die AWP für die Suche in Gewässern benötigt.

Smith war in der Nacht ihres Verschwindens in einen Unfall verwickelt

Die Taucher stellen den Familien oder der Polizei keine Gebühren für ihre Dienste in Rechnung. Stattdessen finanzieren sie sich vollständig über ihre Social-Media-Kanäle und Spenden.

Am vergangenen Dienstag begann die Gruppe aus einem Taucher, zwei Kameraleute und Leisek mit der Suche nach Margaret Shupe Smith. Sie suchen in den Gewässern rund um das Gebiet, in dem die 59-Jährige zuletzt gesehen worden sein soll. Nachdem sie mehrere Stellen abgesucht und zwei nicht miteinander in Verbindung stehende untergetauchte Fahrzeuge gefunden haben, erhält das Taucherteam einen Hinweis vom Polk County Sheriff's Office. Smith war in der Nacht, in der sie verschwand, in einen kleinen Verkehrsunfall verwickelt – und zwar in einem anderen Gebiet als dem, in dem die Taucher suchen.

Fahrzeug mit menschlichen Überresten geborgen

Am nächsten Morgen fährt AWP zu einem Rückhaltebecken in einem Neubaugebiet. Nicht mal einen halben Meter unter der Wasseroberfläche entdecken die Sonargeräte des Teams ein Fahrzeug jenen Autotyps, in dem die Vermisste zuletzt gesehen wurde. Einer der Taucher schwimmt hinunter, um das Nummernschild zu überprüfen. Es stimmt mit dem von Smith überein.

Das Polk County Sheriff's Office wird zum Fundort gerufen. Sie ziehen das Auto aus dem Wasser und finden darin die Leiche einer Frau, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Überreste müssen noch eindeutig zugeordnet werden, bevor bestätigt werden kann, dass es sich um Smith handelt, so die Behörden.

"Dies war ein tragischer Unfall, und unsere Gebete sind mit der Familie", sagte Grady Judd, Polk County Sheriff, in der Mitteilung. "Wir sind dankbar für 'Adventures with Purpose', die mit uns bei der Suche nach dem Fahrzeug zusammengearbeitet haben."

