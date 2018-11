Trump: Nicht glücklich über Russland-Ukraine-Konflikt

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten «nicht glücklich» über die neuen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Die Situation sei «nicht gut», sagte er in Washington. Zuvor hatte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Halyey, Russland im UN-Sicherheitsrat eine «skandalöse Verletzung» der ukrainischen Souveränität vorgeworfen. Am Wochenende hatte die russische Küstenwache Booten der ukrainischen Marine die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch vor der Halbinsel Krim verweigert. Von Mittwoch an gilt in Teilen der Ukraine 30 Tage lang das Kriegsrecht.