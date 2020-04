Sehen Sie im Video: Trump droht dem US-Kongress in der Coronakrise mit einer Zwangspause.









Nach seinem Angriff auf die Weltgesundheitsorganisation WHO hat US-Präsident Donald Trump dem US-Kongress gedroht. Er werde das Parlament möglicherweise in eine Zwangspause schicken, so Trump am Mittwoch. "Wenn das Haus der Pause nicht zustimmt, werde ich meine verfassungsmäßigen Rechte nutzen und beide Kammern des Kongresses pausieren lassen. Im Moment ist dort niemand anwesend, zwischendurch werden Sitzungen pro forma über das Telefon abgehalten. Das ist eine Vernachlässigung von Pflichten in der Krise. Das ist Betrug." Derzeit kommt weder das Repräsentantenhaus noch der Senat zu Sitzungen zusammen. Das liegt an den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Trump begründete die Pause so: Es sei dringend nötig, freie Stelle in seiner Regierung zu besetzen. Durch eine Pause des Parlaments könne dies ohne die Abgeordneten vonstattengehen. Unbesetzte Stellen gibt es bereits seit Beginn von Trumps Amtszeit im Jahr 2017. Die Begründung des Präsidenten gilt daher zumindest als überraschend. Am Donnerstag will Trump seinen Fahrplan zur Wiedereröffnung der Wirtschaft vorstellen.