Trump lobt Conte für umstrittene Einwanderungspolitik

Sind Vorurteile dem Rassismus gleichzusetzen?

Ich musste lernen, dass Verallgemeinerung bzw. Vorurteile zu Rassismus führt oder entstehen lässt. Ich dachte bisher, dass kollektive Vorurteile ein Ergebnis historisch gewachsener Interpretationsmuster sind, eine „normale“ Vereinfachung, um die Vielfalt der sozialen Wirklichkeit irgendwie zu bündeln und zu beschreiben. Klar denkt man zuerst an negative Vorurteile aber das negative Vorurteil ist mit dem positiven eins . Ist das Vorurteil der mediterranen Lebensfreude welchen Spaniern, Italienern und Franzosen zugeschrieben wird ist somit Rassismus. Der feurige italienische Liebhaber demnach eine Mär weil anscheinend nur einige Italiener so gut lieben können und nicht ALLE! Die Aussage, der Engländer ist versnobt und stellt sich diszipliniert am Bus an, eine Verallgemeinerung und der Beginn vom Rassismus. Die Asiaten sind freundlich und hilfsbereit dto. Rassismus. Und so weiter und so fort.. Wie haltet Ihr es ? Sollte man die Kirche im Dorf lassen und ist es nicht wichtiger, dass man mit Vorurteilen und Klischees umgehen kann. Eventuell mit einem Augenzwinkern?