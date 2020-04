In mehreren US-Bundesstaaten stehen derzeit die Coronavirus-Telefone nicht still. Hunderte Anrufer fragen, ob sie Desinfektionsmittel trinken oder inhalieren sollen, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Hintergrund ist eine Äußerung von Donald Trump in der vergangenen Woche. O-TON DONALD TRUMP, US-PRÄSIDENT: "Desinfektionsmittel tötet es in einer Minute, einer Minute. Und kann man so etwas nicht auch im Körper erreichen, durch eine Injektion? Fast wie bei einer Reinigung." Seit der Äußerung rufen immer mehr Menschen Vergiftungshotlines an, weil sie sich selbst mit Haushaltsreinigern vergiftet haben, berichten Medien. Wissenschaftler, Ärzte und Politiker bemühen sich seitdem um Schadensbegrenzung. O-TON SCOTT GOTTLIEB, FRÜHERER FDA-MITARBEITER: "Um eins klarzustellen: Niemand sollte Desinfektionsmittel zu sich nehmen. So lässt sich Krankheiten nicht behandeln." O-TON NANCY PELOSI, SPRECHERIN DER DEMOKRATEN: "Also: Wir können dieses Virus töten, indem wir Desinfektionsmittel in den Körper spritzen. Traurigerweise hört der Präsident nicht auf seine medizinischen Experten. Ich weiß nicht, ob er überhaupt auf welche hört." Wegen der heftigen Reaktionen sah sich Trump am Samstag gezwungen zurückzurudern. Seine Äußerungen seien doch nur sarkastisch gemeint gewesen. Er habe nur sehen wollen, was passiert, so der US-Präsident.