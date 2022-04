Sehen Sie im Video: Sensationsfund in der Türkei – Archäologen entdecken die vermutlich größte unterirdische Stadt der Welt.





























Archäologen haben in der Türkei eine riesige unterirdische Stadt entdeckt. Die Forscher nehmen an, dass sie die größte der Welt sein könnte.

Die Entdeckung wurde im Stadtteil Midyat in Mardin gemacht. Das Gebiet um Mardin in Südostanatolien gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Bei Reinigungs- und Konservierungsarbeiten in der historische Stadt, entdeckten Arbeiter zufällig einen unterirdischen Gang. Die anschließenden Ausgrabungsarbeiten förderten dann die unterirdische Stadt Matiate, also „die Stadt der Höhlen", zutage.

Bis heute haben die Archäologen ein 100 Meter langes Tunnelsystem mit 49 Räumen freigelegt, darunter Kultstätten, Wasserbrunnen, Lagersilos sowie Artefakte und Wandmalereien.

"Diese unterirdische Stadt wurde 1.900 Jahre lang ununterbrochen genutzt", so Gani Tarkan, Direktor des Museums von Mardin und Leiter der Ausgrabungen in Matiate. "Sie wurde zunächst als Versteck oder Fluchtort gebaut. Wie bekannt ist, war das Christentum im zweiten Jahrhundert keine offizielle Religion. Familien und Gruppen, die das Christentum annahmen, suchten im Allgemeinen Schutz in unterirdischen Städten, um der Verfolgung durch Rom zu entgehen, oder gründeten eine unterirdische Stadt. Möglicherweise war die unterirdische Stadt in Midyat einer der zu diesem Zweck errichteten Lebensräume. Wir schätzen, dass dort mindestens 60-70.000 Menschen im Untergrund lebten.", so Tarkan.

Die Forscher schätzen, dass Sie bisher nur 3 % der Gesamtgröße der unterirdischen Stadt zutage fördern konnten. Damit wäre Matiate die größte bisher entdeckte Höhlenstadt. Und das will etwas heißen. In der Türkei wurden bereits über 40 solcher ausgeklügelten unterirdischen Städte gefunden.

