Der in der Türkei bekannte Fernsehprediger Adnan Oktar auf dem Weg zum Gericht in Istanbul im Jahr 2018 (Archivbild)

Der TV-Prediger Adnan Oktar ist in der Türkei zu einer Haftstrafe von 8658 Jahren verurteilt worden. Er soll sich unter anderem der Freiheitsberaubung und des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben.

Der bekannte türkische Fernsehprediger Adnan Oktar ist zu insgesamt 8658 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Istanbul sprach den 66-Jährigen am Mittwoch unter anderem des sexuellen Missbrauchs und der Freiheitsberaubung schuldig, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. In einem ersten Verfahren war Oktar im vergangenen Jahr zu insgesamt 1075 Jahren Haft verurteilt worden, doch hatte ein Berufungsgericht das Urteil wieder aufgehoben.

Türkei: TV-Prediger Adnan Oktar muss mehr als 8000 Jahre ins Gefängnis

Oktar, der sich selbst Harun Yahya nennt, war für seine Sendung im Online-Sender A9 bekannt, in der er stets umgeben von stark geschminkten und leicht bekleideten Frauen auftrat, die er seine "Kätzchen" nannte. Gleichzeitig vertrat er eine ausgesprochen konservative Weltsicht. Seine Kritiker hielten ihn auch für den Anführer einer Sekte. Im Ausland wurde Oktar durch seinen "Atlas der Schöpfung" bekannt, in dem er die Evolutionstheorie ablehnt.

Ermittler der Abteilung für Finanzverbrechen hatten den muslimischen Prediger im Juli 2018 gemeinsam mit einer Reihe von Anhängern festgenommen. Zehn Mitangeklagte wurden laut Anadolu nun ebenfalls zu jeweils 8658 Jahren Haft verurteilt.