Unglaublich Aufnahmen einer Überwachungskamera aus dem Erdbebengebiet in der Türkei: Zwei Krankenschwestern eines Krankenhauses in Gaziantep eilen in die Neugeborenen-Station, als die Erde erneut bebt.

Die beiden Angestellten Devlet Nizam und Gazel Caliskan halten die Inkubatoren fest, in denen die Neugeborenen liegen. Und verhindern so das Umstürzen.

Die Aufnahmen sind am 06. Februar, während eines Erdbebens der Stärke 7.7 im Süden der Türkei entstanden.

Die Aufnahmen wurden von der Bürgermeisterin von Gianzantep, Fatma Şahin, auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht.

In ihrem Tweet lobt sie das Engagement der zwei Frauen.

Tweet Einblenden mit Übersetzung: Unsere Sanitäter sind großartige Leute!

