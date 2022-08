In der Türkei sind bei zwei tragischen Verkehrsunfällen mindestens 34 Menschen gestorben. Beide Fälle liefen ähnlich ab, sollen sich aber unabhängig voneinander ereignet haben.

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in der Türkei sind am Samstag mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. In beiden Fällen rasten Fahrzeuge in Unfallstellen, an denen sich zuvor etliche Personen versammelt hatten. Der türkische Justizminister Bekir Bozdag kündigte auf Twitter Ermittlungen zu beiden Unglücksfällen an. "Alle unsere Mittel sind mobilisiert", schrieb er.

Das erste Unglück ereignete sich zwischen Gaziantep und Nizip in Südostanatolien. Unter den 15 Toten befanden sich nach Angaben örtlicher Medien drei Feuerwehrleute, vier Rettungssanitäter und zwei Mitarbeiter der türkischen Nachrichtenagentur Ilhas. Sie seien aufgrund eines vorangegangenen Unfalls vor Ort gewesen, als ein Bus sie plötzlich erfasst hätte. Über die Zahl der Verletzten gibt es widersprüchliche Angaben. Die Deutsche Presse-Agentur spricht unter Berufung auf die Provinzregierung von Gaziantep von 22, die Nachrichtenagentur AFP von 31 Personen.

Zwei ähnliche Unfälle in der Türkei

Bilder von der Unfallstelle, die von der türkischen Nachrichtenagentur DHA verbreitet wurden, zeigen das Heck eines teilweise aufgerissenen Krankenwagens und zahlreiche Fahrzeugtrümmer. Der Busfahrer sei bereits zu den Umständen des Unfalls befragt worden.

Rund 250 Kilometer östlich kam es wenig später zu einem ähnlichen Unglück. In der Stadt Derik in der Provinz Mardin raste ein Lastwagen in eine Menschenmenge. Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca meldete zunächst 16 Tote, später teilte er mit, die Zahl der Opfer sei "leider auf 19 gestiegen". 26 weitere Menschen wurden verletzt. Ursache für den Unfall seien die Bremsen des LKW-Fahrers gewesen, die plötzlich versagt hätten.

Kurz zuvor hatte sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auch hier ein weiterer Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Deshalb waren bereits Rettungskräfte vor Ort, als der Lastwagenfahrer die Kontrolle verlor und in die Menschenmenge fuhr. Von türkischen Medien veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten, wie der Lastwagen mit voller Geschwindigkeit in mehrere Fahrzeuge raste und wie Fußgänger zu fliehen versuchten.

Quellen: ZDF