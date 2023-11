Dieser TV-Bericht im US-Bundesstaat Massachusetts läuft anders als erwartet.

„WHDH 7News“-Reporter Grant Hermes berichtet nach einem Eishockeyspiel in Boston.

Plötzlich stürmt ein Mann ins Bild und packt den Reporter von hinten.

„Yeah, Junge!“

„Mach das nicht, Kumpel.“

Hermes verjagt den Störenfried. Doch was für manche wie ein harmloser Spaß aussieht, ist für den Reporter eine ernste Angelegenheit.

Nach dem Vorfall postet Hermes das Video der Situation auf Twitter. Der Clip wird mehr als 450.000-mal aufgerufen, weiterverbreitet und von zahlreichen Nutzern kommentiert. Dazu schreibt er:

„Mir geht es gut. Meinem Kameramann geht es gut. Aber ich will deutlich machen, wie daneben so ein Verhalten ist. Die Menschen, die man im TV sieht, sind bei der Arbeit, in einem Job, in dem wir regelmäßig Drohungen erhalten. Wenn ihr uns anschreit, ins Bild lauft oder uns anfasst, wissen wir nicht, was ihr vorhabt.“

Der Reporter sei erleichtert darüber gewesen, dass der Mann unbewaffnet und ohne böse Absichten gewesen sei. Der Punkt sei jedoch, dass es solche Menschen auch gäbe.

„WHDH 7News“-Reporter Grant Hermes. Das Verhalten des Mannes sei nicht richtig – so die überwiegende Meinung der X-Nutzer (ehemals Twitter). Ein User fordert sogar, dass Menschen, die sich so verhalten, vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Andere hingegen nehmen den Clip zum Anlass, um an vergleichbare TV-Momente und Live-Pannen aus der Vergangenheit zu erinnern.

Mit einem dritten Tweet wendet Hermes sich an alle potenziellen Störenfriede:

„Wenn ihr das nächste Mal daran denkt, eure drei Sekunden Ruhm auf Kosten eines Reporters zu ergattern. Lasst es bleiben.“

