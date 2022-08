Sehen Sie im Video: Mischung aus U-Boot und Jetski – Action-Hybridfahrzeug in Hai-Optik erobert den Markt.





















Moment mal - das ist doch wohl kein echter Hai. Nein, hinter dieser Maschine, die aussieht wie ein Hai, steckt die Firma Hydro Attack aus Neuseeland. Ihr Wasserfahrzeug in Hai-Optik ist zur Zeit der Renner.

Das Hybridfahrzeug kann bis zu 65 km/h schnell fahren, bis zu zwei Meter tief tauchen und wie ein Delfin aus dem Wasser springen.

Teils U-Boot, teils Jetski - der sogenannte "Seabreacher X Watercraft" lässt sich bereits erwerben.

Sechs verschieden Haie stehen zur Auswahl - doch das Ganze hat einen stolzen Preis – umgerechnet über 50.000 Euro. Die Nachfrage ist trotzdem enorm – die Wartezeit beträgt zur Zeit etwa ein halbes Jahr.

Tipp: In Neuseeland vermietet die Firma Hydro Attack die "Seabreacher X" für umgerechnet 90 Euro pro Fahrt.

