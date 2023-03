Sehen Sie im Video: Ü80-Senioren nutzen selbstfahrendes Taxi – und können es nicht fassen.









Wie reagieren zwei über 80-jährige Rentner auf ein selbstfahrendes Taxi? In etwa so: Das Video der beiden Alten in dem selbstfahrenden Taxi der Google-Tochter Waymo ging in den sozialen Netzen viral. Mehr als 33 Millionen User haben den Clip allein auf TikTok angesehen. Patriotic Kenny ist übrigens kein Unbekannter. Der 81-Jährige ist ein Veteran der US-Navy und ein Star in den sozialen Netzen, seine Nachbarn betreiben zusammen mit dem Rentner diverse Social-Media-Kanäle. Als 2021 der elektrische Rollstuhl des lustigen Veteranen kaputt ging, sammelten seine Nachbarn Spenden über Instagram und Co. Es kam so viel Geld zusammen, dass er nicht nur einen neuen Rollstuhl für sich selber kaufen konnte, seine Nachbarn und er statten heute bedürftige Rentner mit den notwendigen Mobilitätshilfen aus und sammeln fleißig weiter.

