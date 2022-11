Vergnügen mit Bällen entdeckt: Hummeln spielen laut Studie aus Spaß.Einzigartige Aufnahmen: Hummeln spielen anscheinend mit kleinen Holzbällen Fußball.Es ist das erste Mal, dass Hummeln beim Spielen gefilmt werden konnten.An der Queen Mary University in London haben Forscher das Verhalten der Insekten untersucht.Dabei fanden sie heraus, dass Hummeln tatsächlich Spaß am Spielen haben.Dies sind jedoch nicht die einzigen Erkenntnisse, welche die Studie ergeben hat.Die Biologen und Verhaltensforscher beschreiben ebenfalls Unterschiede zwischen den Spielweisen der Hummeln.Je nach Alter und Geschlecht widmen sich die Insekten den Kugeln anders.Junge Hummeln rollen den Ball deutlich häufiger als die älteren.Männliche Hummeln bewegen sie deutlich länger als die weiblichen Tiere.Dass die Wildbienen die Bälle zur Unterhaltung bewegen, leiten die Forscher von ihrem Experiment-Aufbau ab: Die Tiere erhielten nach dem Bewegen der Gegenstände keine Belohnung. Die Hummeln motivierte also etwas anderes, sich mit den Kugeln zu beschäftigen.Diese Entdeckungen schaffen völlig neue Erkenntnisse über die faszinierenden kleinen Tiere:Verhaltensforscher Lars Chittka sagte:“Die Forschung liefert Hinweise darauf, dass der Verstand dieser Insekten Viel raffinierter ist, als wir uns es vorstellen können. Es gibt viele Tiere, die aus Vergnügen spielen. Bei den meisten davon handelt es sich jedoch um junge Säugetiere oder um Vögel.”Quelle: Queen Mary University London