Die Ursache des Brandes in der Salaam Blindenschule in der Nähe von Mukono in Uganda ist noch unklar

Elf Kinder sterben bei Großbrand in Blindenschule

In einer Blindenschule in Uganda sind bei einem Großbrand mindestens elf Kinder gestorben. Zahlreiche weitere Schüler:innen wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich.

Bei einem Brand in einer Blindenschule in Uganda sind mindestens elf Kinder ums Leben gekommen. Laut Berichten von "ABC News" soll es sich bei den Opfern um Mädchen handeln, einige von ihnen sollen zwischen sieben und zehn Jahre alt gewesen sein. Sechs weitere Opfer seien mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Zahlreiche weitere Kinder seien verletzt worden.

Uganda: Ursache für Brand in Blindenschule noch unklar

Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden in einem Schlafsaal der Salaam Blindenschule in der Nähe der Stadt Mukono im Zentrum des ostafrikanischen Landes ausgebrochen, sagte Polizeisprecher Luke Oweyesigire gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Brandursache war zunächst unklar.

Francis Kinubi, der Gründer der Schule, gab an, dass es keine ausreichende Sicherheitsausrüstung wie Feuerlöscher gegeben habe. Die Schule habe die Regierung bereits in der Vergangenheit darum gebeten, bislang aber vergeblich.

Quellen: AFP, DPA, ABC News