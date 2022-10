Sehen Sie im Video: Herzerwärmender Moment: Ukrainische Frau wird nach Bombenangriff wieder mit ihrem Hund vereint

































Herzerwärmender Moment: Ukrainische Frau wird nach Bombenangriff wieder mit ihrem Hund vereint





Ein unerwartetes Wiedersehen in Cherson.





Dieser verängstigte Hund war einen Monat lang verschwunden.





Während des jüngsten Beschusses der Stadt läuft Jack weg, um nach Schutz zu suchen.





Eine Gruppe Veteranen entdeckt ihn, als sie mit Tierfutter geflohene Haustiere anlocken.





Der abgemagerte Hund läuft ihnen am Rande eines Dorfes zu.





Nach Gesprächen mit den Bewohnern des Dorfes, ist die Besitzerin schnell gefunden.





Als die Frau ihren Hund im Auto der Retter entdeckt, ist ihre Freude sichtbar groß.





Sie befreit Jack aus dem Käfig.





Einen Monat lang wusste die Besitzerin nicht, was mit ihrem Hund geschehen war.





„Zu wissen, dass wir eine verlorene Seele nach Hause bringen konnten, freut uns sehr.“ - Veteran, K9 Global Rescue





Die Frau bedankt sich mehrmals bei den Veteranen und kann ihr Glück kaum fassen.









