Mindestens drei Menschen sind beim Absturz eines Sportflugzeugs in ein Wohngebiet in Wesel (Nordrhein-Westfalen) ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen seien verletzt gerettet worden, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Offen sei, ob sich der Pilot unter den Todesopfern befinde. Nach ersten Informationen stürzte das Ultraleichtflugzeug am Samstag in das Dach eines Mehrfamilienhaus im Norden der Stadt. Das Dach fing Feuer, das inzwischen unter Kontrolle sein soll.

Notbremsfallschirm geborgen

Wer die drei Toten sind, ist bisher unklar. Laut Leitstelle der Kreispolizei Wesel hätte in dem Flugzeug neben dem Piloten ein weiterer Passagier Platz gehabt. Wie die "Rheinische Post" berichtet, fanden Rettungskräfte in der Nähe des Unglückortes einen Fallschirm. Es soll sich dabei um den Notbremsschirm der Unglücksmaschine handeln. Diese war laut einem Sprecher vom Flugplatz im gut 30 Kilometer entfernten Marl gestartet. In dem Haus, das der Flieger schwer beschädigte, sollen fünf Familien wohnen. Bei der ersten Begehung bargen Feuerwehrleute ein kleineres, leicht verletztes Kind. Einsatzkräfte haben den Unglücksort weiträumig abgesperrt. Zwei Rettungshubschrauber stehen an der Absturzstelle bereit.