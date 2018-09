Umfrage: Rechtsradikalismus vor allem ein Ost-Problem

Berlin - Eine klare Mehrheit der Bürger ist einer Umfrage zufolge der Überzeugung, dass der Osten Deutschland ein größeres Problem mit Rechtsradikalismus hat als der Westen. In einer Emnid-Umfrage für «Bild am Sonntag» äußerten 66 Prozent der Befragten diese Auffassung, nur 21 Prozent sahen dies anders. Selbst in Ostdeutschland teilten 57 Prozent diesen Standpunkt. Nur 27 Prozent der Bürger finden es in Ordnung, wenn gegen Ausländer protestiert wird, 66 Prozent haben dafür kein Verständnis. Aber: Für Proteste gegen Gewalttaten von Ausländern zeigten 71 Prozent Verständnis.