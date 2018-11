Umfrage: SPD sinkt auf 13 Prozent - Grüne steigen auf 24

Berlin - Für die SPD geht es nach einer neuen Umfrage noch weiter in den Keller - und für die Grünen noch weiter hinauf. Im wöchentlichen Trendbarometer von RTL und n-tv fällt die SPD um einen Punkt auf katastrophale 13 Prozent. Die Grünen springen um gleich drei Punkte auf für sie sensationelle 24 Prozent. Die Union legt in der Erhebung des Forsa-Instituts um einen Punkt auf 27 Prozent zu. Die AfD sinkt leicht auf 13 Prozent, die Linke auf 9 Prozent. Die FDP ist in der Forsa-Umfrage seit Wochen stabil bei 9 Prozent.