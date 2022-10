© Screenshot Just Stop Oil / Twitter

"It’s a piece of cake": Umweltaktivisten werfen Kuchen auf Wachsfigur von König Charles III.

Bei Madame Tussauds in London haben Umweltaktivisten zwei Kuchen auf die Wachsfigur von König Charles III. geworfen. Die Polizei hat vier Personen festgenommen.

Umweltaktivisten haben die Wachsfigur von König Charles III. bei Madame Tussauds in London mit Schokoladenkuchen beworfen. Wie die Gruppe "Just Stop Oil" mitteilte, zerdrückten zwei ihrer Mitglieder am Montag die Kuchen im Gesicht der Wachsfigur des 73-jährigen Monarchen, der als überzeugter Umweltschützer gilt. Die Polizei meldete insgesamt vier Festnahmen.

Wachsfigurenkabinett bleibt geöffnet

Auf einem Video der Gruppe ist zu sehen, wie die beiden Aktivisten zwei Kuchen aus ihren Taschen holen und sie im Gesicht der Wachsfigur zerdrücken. Dabei ruft einer von ihnen: "Die Wissenschaft ist eindeutig, die Forderungen sind einfach. Stoppt einfach das Öl. Das ist ein Kinderspiel" – wobei sie dabei den Begriff "piece of cake" benutzten.

Ein Sprecher von Madame Tussauds bestätigte den Vorfall. Nach seinen Angaben soll das Wachsfigurenkabinett aber abgesehen vom Bereich mit der Königsfamilie weiter geöffnet bleiben.

Tomatensuppe und Kartoffelbrei auf Gemälde geworfen

Die Gruppe "Just Stop Oil" hatte seit Anfang des Monats verschiedene Aktionen und Blockaden veranstaltet, unter anderem überschütteten Aktivisten in Londons National Gallery Vincent Van Goghs Meisterwerk "Sonnenblumen" mit Tomatensuppe. Mit ihren Aktionen will sie einen Stopp aller neuen Öl- und Gasprojekte erreichen.

Am Sonntag bewarfen zwei Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" ein Gemälde des impressionistischen Malers Claude Monet im Potsdamer Museum Barberini mit Kartoffelbrei. Auch in anderen Städten gab es zuletzt immer wieder spektakuläre Protestaktionen von Umwelt- und Klimaaktivisten.