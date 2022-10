Nur wenige hundert Meter vor der Küste stößt im niederländischen Terschelling eine Fähre mit einem Wassertaxi zusammen. Von einem 12-jährigen Kind fehlt noch jede Spur.

Vor der niederländischen Küste ist bei der Wattenmeer-Insel Terschelling eine Fähre mit einem Wassertaxi zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden nach Angaben der Einsatzkräfte verletzt. Ein zwölf Jahre altes Kind werde noch vermisst, sagte ein Sprecher der Küstenwache am Freitag im Radio. Mehrere Rettungsteams seien im Einsatz. Zwei Menschen mussten den Angaben zufolge reanimiert werden, sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall geschah am Morgen ein paar hundert Meter vor der Küste von Terschelling. An Bord des Wassertaxis waren nach Angaben der Küstenwache sieben Menschen. Es sei aus unbekannter Ursache mit der Schnell-Fähre "Tiger" mit etwa 27 Menschen an Bord zusammengestoßen und gekentert. Die Fähre war auf dem Weg nach Harlingen auf dem Festland und wurde den Angaben zufolge beschädigt.

