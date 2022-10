"Ein unvorstellbares Bild, was sich den Einsatzkräften bietet", sagte eine Sprecherin der Polizei. Plötzlich kam das Auto von der Straße ab.

Bei einem Aufprall eines Autos gegen einen Baum sind drei Menschen am Niederrhein ums Leben gekommen - darunter ein Kind und ein Säugling. Ein Mitfahrer sei schwerstverletzt worden und werde in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. In dem Auto waren vier Menschen in Nordrhein-Westfalen unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Pkw am Montagnachmittag bei Rheurdt-Schaephuysen im Kreis Kleve einen Traktor überholen wollte und dabei aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen ist. "Ein unvorstellbares Bild, was sich den Einsatzkräften bietet", sagte eine Sprecherin der Polizei. Den Einstzkräften werde eine psychosoziale Unterstützung aangeboten.