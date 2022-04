Denkbar schlechtes Timing: In Herford hat ein Jugendlicher den BMW seines Bruders gestohlen und damit eine Spritztour unternommen – ausgerechnet einen Tag vor seiner praktischen Führerscheinprüfung.

Am nächsten Tag wäre die Fahrt womöglich schon legal möglich gewesen, so wird der junge Herforder wohl etwas länger auf seinen Führerschein warten müssen: In Herford in Nordrhein-Westfalen hat ein 19-jähriger Fahrer einen Unfall mit dem Auto seines Bruders gebaut. Als ob das nicht genug wäre: Den Wagen hatte er ohne zu fragen in seinen Besitz genommen – und das ausgerechnet einen Tag vor seiner praktischen Führerscheinprüfung.

Unfall in Herford: Jugendlicher fährt zu schnell und gerät in Gegenverkehr – 10.000 Euro Schaden

Die Polizei Herford berichtet, dass "der junge Fahrer unerlaubt und zumindest mit nicht angepasster Geschwindigkeit" in der Innenstadt unterwegs war. Da es in Herford kurz zuvor geregnet hatte, war die Straße noch regennass. Zusammen mit der erhöhten Geschwindigkeit waren diese Verhältnisse wohl für den unerfahrenen Fahrer nicht zu beherrschen. In einer Linkskurve kam er mit dem gestohlenen Auto ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Skoda in entgegengesetzter Richtung und konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in Höhe der Ballerstraße.

Für den jungen Unfallverursacher nicht der einzige Schock am frühen Abend: Während der Unfallaufnahme stellten die einschreitenden Polizeibeamtinnen und -beamten fest, dass der Verursacher des Verkehrsunfalles keine Fahrerlaubnis besitzt. Vielmehr stand er einen Tag vor seiner Führerscheinprüfung. Zudem fand die Benutzung des PKW nach Angaben des Fahrschülers vor Ort ohne Wissen des Bruders statt. Der Sachschaden, den der 19-jährige Fahrer verursachte, liegt nach Angaben der Polizei bei mindestens 10.000 Euro.

Quelle:Polizei Herford