Unfall mit US-Truck auf Autobahnbrücke in Bayern

Velburg - Bei einem Unfall auf einer Autobahnbrücke in Bayern sind am Abend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein Paketwagen nahe Velburg in einen Truck der US-Armee. Die beiden Wagen durchschlugen die Mittelleitplanke und schleuderten in einen entgegenkommenden Lkw. Die äußere Leitplanke bewahrte die Fahrzeuge vor einem Absturz von der 40 Meter hohen Krondorftalbrücke. Der Fahrer des Paketwagens war eingeklemmt und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden US-Soldaten kamen mit leichten Blessuren davon.