In Ungarn sind am Dienstag mehrere Menschen bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Ein Lieferwagen hatte die Gleise befahren und war mit der Bahn zusammengestoßen.

Bei einem Zugunglück in Ungarn sind am Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Zug war am Morgen an einem Bahnübergang mit einem Lieferwagen zusammengestoßen und entgleist, wie die ungarische Polizei mitteilte.

Mehrere Tote bei Zugunglück in Ungarn

"Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt und mehrere starben am Unfallort", erklärte die Polizei. Eine lokale Nachrichten-Website berichtete, bei dem Unfall seien sieben Menschen ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 7 Uhr in der Nähe von Mindszent 140 Kilometer südöstlich von Budapest. Nach Angaben der ungarischen Staatsbahn MAV war der Lieferwagen an dem Bahnübergang bei Rot auf die Schienen gefahren. In dem Zug befanden sich demnach 22 Fahrgäste. Zwei von ihnen seien schwer und acht leicht verletzt worden. Bei den Toten handele es sich um Insassen des Lieferwagens.