Manchmal kommt es im Leben anders als erwartet. Das erlebte auch ein Paar aus Halle, welches sich vor dem Standesamt das "Ja"-Wort geben wollte. Als die werdende Mutter plötzlich ins Krankenhaus muss, wird die Trauung spontan in die Uniklinik verlegt.

Für Anna und Markus N. aus der Umgebung von Halle ist die Sache lange glasklar: Nach dem Umzug wird geheiratet, dann kommt das Baby. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Denn die schwangere Anna muss ins Krankenhaus! Die werdende Mutter und Kind sind zwar außer Gefahr, doch der Hochzeitstermin platzt. Gott sei Dank haben die Verantwortlichen des Universitätsklinikums Halle ein sehr großes Herz.

Hochzeitsglocken im Krankenhaus

Am 8. Oktober diesen Jahres ertönten in der Uniklinik in Halle ausnahmsweise mal die Hochzeitsglocken. Denn abseits der sonstigen Klinik-Hektik finden sich dort Anna und Markus ein, um sich das Ja-Wort zu geben, berichtet die Klinik in einer Pressemitteilung. Nicht etwa, weil eine findige Agentur für sehr spezielle Hochzeitsorte einen Deal mit der Krankenhausleitung ausgemacht hatte. Der dramatische Hintergrund: Die schwangere Anna musste ins Krankenhaus.

Kann die Braut nicht zum Amt, muss das Amt zur Braut

Während es bald für Mutter und Kind Entwarnung gibt, wird auch klar: Ein längerer stationärer Aufenthalt ist nötig. Dummerweise sogar bis über den geplanten Hochzeitstag hinaus. "Wir hatten einen Plan: Erst Umzug, dann Hochzeit und anschließend das Baby", erzählt Anna. "Und plötzlich war klar, dass ich meinen eigenen Hochzeitstermin verpassen würde." Doch wenn die Braut nicht zum Standesamt kann, dann muss das Amt halt auch mal zur Braut. Das beschloss jedenfalls das Team der Geburtshilfe der Uniklinik.

Uniklinik Halle: Team der Geburtshilfe ermöglicht Trauung

Gesagt, getan: Die Mitarbeiter setzen alle Hebel in Bewegung und ermöglichen so eine Trauung in der Klinik. Dank erteilter Sonderbesuchserlaubnis konnten neben der dringend benötigten Standesbeamtin auch die Eltern der Brautleute an der Zeremonie teilnehmen, schreibt die Klinik in der Mitteilung. Die frisch gebackenen Eheleute sind natürlich äußerst glücklich: "Wir sind allen Pflegekräften und Ärzten hier so dankbar für ihre Unterstützung", freut sich Bräutigam Markus und Anna fügt glücklich hinzu: "Obwohl die Umstände besonders waren, hatten wir einen wunderschönen und vor allem unvergesslichen Hochzeitstag."

