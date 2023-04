Vier Tote bei Lawinenabgängen in Norwegen

Unglück Vier Tote bei Lawinenabgängen in Norwegen

Im Norden Norwegens gehen mehrere schwere Lawinen ab. Mehrere Menschen kommen dabei ums Leben.

Bei einer Reihe von Lawinenabgängen innerhalb weniger Stunden sind im Norden von Norwegen insgesamt vier Menschen ums Leben gekommen. Bei einer Schneelawine in der Gemeinde Nordreisa kam ein Mensch um, wie eine Sprecherin des Polizeibezirks Troms der norwegischen Nachrichtenagentur NTB bestätigte.

Am Nachmittag waren bereits ein Toter bei einem Abgang in der Gemeinde Lyngen und zwei Tote auf der Insel Reinøya gemeldet worden. Insgesamt hatte es im Laufe des Nachmittags vier schwere Lawinen in der Provinz Troms im hohen Norden des skandinavischen Landes gegeben.