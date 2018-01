Union will rasch Regierung - weitreichende Forderungen

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer drängen auf zügige Gespräche mit der SPD. «Die Welt wartet nicht auf uns», sagte die CDU-Chefin in ihrer Neujahrsansprache. Aus Seehofers Sicht muss die Bildung der neuen Regierung spätestens Anfang April beendet sein. Allerdings belasten weitreichende Forderungen der möglichen Koalitionspartner die Gespräche. Die Spitzen von Union und SPD treffen sich am Mittwoch zu einem weiteren Vorgespräch. Die Sondierungen beginnen dann offiziell am 7. Januar. Am 21. Januar entscheidet dann ein SPD-Parteitag über das weitere Vorgehen.