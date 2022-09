Wellen schlagen an die Küste in Miyazaki. Foto

Starke Sturmböen und schwerer Regen: Der Süden Japans ist von einem heftigen Taifun heimgesucht worden. Menschen brachten sich in Notunterkünften in Sicherheit.

Bei einem ungewöhnlich heftigen Taifun in Japan sind Dutzende Menschen verletzt worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Montag meldete, erlitten auf der stark betroffenen südwestlichen Hauptinsel Kyushu mindestens 43 Bewohner infolge der starken Sturmböen Verletzungen.

In rund 300.000 Haushalten fiel zeitweise der Strom aus. Rund vier Millionen Haushalte waren aufgerufen, sich vor den Sturmböen und heftigen Regenfällen in Sicherheit zu bringen. Unterdessen zog der Taifun weiter in nordöstliche Richtung und dürfte auch am Dienstag auf der Hauptinsel Honshu mit der Hauptstadt Tokio für Regen sorgen.