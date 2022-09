Bewohner von Havanna brachten am Montag ihre Habseligkeiten an einen sicheren Ort. Foto

"Lebensbedrohliche Sturmfluten, Orkanböen, Sturzfluten und mögliche Erdrutsche": Der Hurrikan "Ian" ist auf der Karibikinsel Kuba angekommen.

Der gefährliche Hurrikan "Ian" hat Kuba erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern in der Stunde traf der Wirbelsturm am frühen Dienstag nahe der Ortschaft La Coloma im Westen der Karibikinsel auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) mitteilte. Meteorologen hatten zuvor bereits vor lebensbedrohlichen Sturmfluten, Orkanböen, Sturzfluten und Erdrutschen auf Kuba gewarnt.

Rund 50 000 Menschen in küstennahen Gegenden seien in Sicherheit gebracht worden, berichteten kubanische Staatsmedien. Am stärksten betroffen war die Tabakregion Pinar del Río, rund 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Havanna. Kurz vor dem Eintreffen hatte das NHC in Miami "Ian" als Hurrikan der Kategorie 3 von 5 eingestuft. Meteorologen rechnen damit, dass der Sturm nach Kuba Kurs auf die Küste Floridas in den USA nimmt und dabei sogar Stärke 4 erreicht.