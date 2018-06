Unwetter behindern auch Flug- und Bahnverkehr

Frankfurt - Wieder haben Unwetter im Süden und Südwesten, in Hessen und in Nordrhein-Westfalen gewütet. Teilweise wurde sogar der Flug- und Bahnverkehr lahmgelegt. Starkregen und Gewitter ließen außerdem vielerorts Keller volllaufen und überschwemmten Straßen. Am Flughafen Frankfurt fielen rund 180 Flüge aus. Im Hauptbahnhof der Stadt musste ein Teil der Gleise wegen Wassers gesperrt werden. In Stuttgart wurde am Abend die Flugabfertigung eingestellt. In NRW traf es vor allem das Sauerland, das Ruhrgebiet und das Rheinland.