Entwurzelte Bäume, überflutete Straßen, vollgelaufene Keller: In großen Teilen Deutschlands haben die Unwetter Feuerwehr und Anwohner in der Nacht zu Donnerstag auf Trab gehalten. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen liefen durch die Wassermassen dutzende Keller voll. Auch Gullydeckel wurden durch die enorme Regenmenge angehoben, hieß es von der Polizei. Es gab zahlreiche Feuerwehreinsätze infolge des Starkregens.

Im Ruhrgebiet wurden Straßen komplett überflutet, teils schwere Sturmböen ließen Bäume umkippen. Nachdem ein Regenrückhaltebecken übergelaufen war, stand das Wasser in einigen Straßen bis zu 1,50 Meter hoch. Nach Informationen der Feuerwehr Gelsenkirchen mussten mehrere Menschen an einigen Autobahnunterführungen aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. Am Donnerstagmorgen waren dort immer noch rund 100 Einsätze zu bewältigen.

Chaos am Flughafen: Starkregen führt zu gestrichenen Flügen in Frankfurt

In Südhessen seien hunderte Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Überflutete Keller sowie überschwemmte Straßen und Unterführungen beschäftigten die Kräfte. Die genaue Zahl der Einsätze war derzeit noch nicht bekannt.

Aufgrund der Regenfälle über Frankfurt gab es am dortigen Flughafen Probleme: Am Mittwochabend hätten sich unter anderem auf dem Vorfeld große Wassermengen gesammelt, sagte ein Sprecher des Flughafens. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen, Flüge konnten nicht rechtzeitig abheben oder mussten zu anderen Flughäfen umgeleitet werden.

Für mehr als zwei Stunden wurde die Bodenabfertigung am Flughafen gänzlich eingestellt, wie ein anderer Sprecher sagte. Wegen der späten Wiederaufnahme der Abfertigung hätten 34 Maschinen am Mittwochabend nicht mehr rechtzeitig abheben können, sagte der Sprecher. Andere Flüge waren da bereits von den Airlines selbst gestrichen worden. Auf der Webseite des Flughafens waren rund 70 Flugstreichungen bis zum Beginn des Nachtflugverbots vermerkt. Auch 23 geplante Ankünfte seien aufgrund des Nachtflugverbots auf andere Flughäfen umgeleitet worden. Nach ersten Schätzungen des Frankfurter Flughafens war eine Passagierzahl im vierstelligen Bereich von den Problemen betroffen.

Wetterdienst warnt für kommende Tage vor lokaler Unwettergefahr

Am Donnerstag wird es bundesweit zunächst schwülwarm bei Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad im Norden und 25 bis 31 Grad im Rest des Landes. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für mehrere Landesteile vor starken Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel, es bestehe zum Teil Unwettergefahr. Sehr heiß und vielerorts sonnig wird der Freitag. "Teils starke Gewitter mit lokaler Unwettergefahr" kündigte der DWD dann wieder für Samstag vor allem für den Norden und für Teile der Mitte Deutschlands an.