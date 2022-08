Warnung an Putin: Uri Geller will Atomwaffeneinsatz mit seiner Gedankenkraft verhindern

Der Zauberkünstler Uri Geller hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin in einem offenen Brief gedroht. Er werde im Falle eines Atomwaffeneinsatzes die Raketen mit seiner Gedankenkraft umlenken.

Nach wie vor treibt viele Menschen auf der ganzen Welt die Angst vor einem Atomwaffeneinsatz Russlands um. Gut also, wenn man prominente und übersinnliche Unterstützung bekommt. Der Zauberkünstler und selbsternannte Mentalist Uri Geller hat den Kreml-Despoten nun in einem offenen Brief gewarnt, tatsächlich Nuklearwaffen einzusetzen.

Uri Geller warnt Putin vor Atomkrieg: "Werde jedes Molekül meiner Gedankenkraft nutzen"

"Dies ist eine Warnung an Wladimir Putin", so Geller in seinem Brief. Es gäbe Gerüchte, dass Putin ernsthaft über den Einsatz von strategischen Atomwaffen gegen "Feinde im Westen" nachdenke, so Geller weiter. Der Zauberkünstler habe gehört, dass besonders Marinestützpunkte an der Westküste Schottlands gefährdet seien. Deshalb nutze er das Statement als "ernsthafte Warnung": "Sollten Sie sich für den Einsatz von Nuklearwaffen entscheiden und Schottland als Ziel wählen – oder jedes andere Land der Welt – werden Ihre Pläne, Ihre Raketen auf Sie zurückfeuern!" Dafür werde er "jedes Molekül" seiner Gedankenkraft nutzen.

Geller rufe alle friedliebenden Menschen auf der Welt auf, sich ihm anzuschließen. Laut seinen Aussagen ist es demnach ganz einfach, einen drohenden Nuklearschlag zu verhindern.

Vorstellung eines Energiefelds soll bereits zur Verhinderung eines Atomangriffs reichen

Es reiche bereits, sich fünf Sekunden am Tag ein Energiefeld vorzustellen. Dies werde wirken wie ein "blendender, goldener Schild am Himmel". In der Folge werde es Putins Raketen ablenken und zu ihm zurückschicken.

Doch damit nicht genug. Geller betont, dass es neben der "immensen Energie" unserer aller Gedankenkraft noch "viel viel größere Mächte" gebe, als es sich Putin überhaupt vorstellen könne. "Ich bin mir sicher, diese werden verhindern, dass Sie einen Atomkrieg beginnen."

Der Zauberkünstler warnt Putin zudem erneut, wenn er so weitermache wie bisher. Russland werde das Land sein, das am meisten leide. "Ihre Mission-Control-Computer werden zusammenbrechen, Ihre Navigationssysteme werden versagen und Ihre Raketen werden nicht funktionieren! Sie wurden gewarnt!" Wie genau der Magier in die Schaltzentralen Russlands eingreifen will, lässt er im Dunklen. In dieser Frage muss man sich offenbar auch seine "übersinnlichen" Kräfte verlassen.

Inwieweit diese Warnung den Kreml-Despoten erreicht oder beeindruckt, sei dahingestellt. Aber Uri Geller hat vorerst alles getan, was in seiner (Gedanken)-Macht steht.