Wenn ich an die Kinder denke, die von ihren Müttern nicht geliebt werden, kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Neugeborene brauchen jemanden, der ihnen Geborgenheit bietet und mit ihnen kuschelt. Das machen wir. In den meisten Fällen sind die Eltern dieser Kinder drogenabhängig oder leben in extremer Armut. Ich heiße Pamela Moreira, ich bin 44 Jahre alt. Vor langer Zeit arbeitete ich in einer Notunterkunft. Ich sah Babys, die aus wirklich unschönen Verhältnissen kamen. Da wurde in mir der Drang geboren, helfen zu wollen. Am Anfang waren wir nur zehn bis 15 Personen. Jetzt haben wir 200 Freiwillige. Wir sind 24 Stunden am Tag bei den Babys, 365 Tage im Jahr. Die Arbeit ist sehr einfach. Es geht nur darum, mit den Babys zu kuscheln. Beim Pflegen geht es darum, den Babys Zuneigung, Unterstützung, Liebe, Emotionen und zärtlichen Körperkontakt zu geben. Wenn die Babys lächeln, dann ist das die schönste Belohnung. Wenn dich dieses kleine Gesicht erkennt und akzeptiert. Wir haben eine Regel in unserer Stiftung. Wenn die Babys aus dem Krankenhaus sind, brechen wir den Kontakt ab. Aber, einmal bekamen wir eine Nachricht auf Facebook. Sie handelte von der großen Dankbarkeit, die diese Eltern empfanden, weil sie wussten, dass wir uns um das Kind gekümmert und ihm Liebe gegeben haben. Sie sagten, sie könnten es sehen und es sei ein fröhliches und liebes Baby. Das ist ein schönes Gefühl. So, als ob du deine Mission erfüllt hast.