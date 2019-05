US-Medien: Robert Pattinson soll «Batman»-Rolle übernehmen

Alle paar Minuten bricht Verbindung zum Internet weg, HILFE

Hallo, ich habe ein Repeater von Netgear, mit dem ich an meinem PC mit LAN-Kabel verbunden bin. Seit ca 3 Wochen haben wir einen neuen Router (Speedport W 925v (Telekom)) und seitdem besteht auch dieses Problem. Mit dem alten Router (auch Telekom) hatte ich dieses Problem nie. Habe ich mal eine Verbindung zum Internet, ist diese auch verdammt langsam, was in Online-Spielen "dezent" nervig ist. Treiber vom Repeater wurden aktualisiert, dennoch bleibt dieses Problem bestehen. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich es lösen könnte. Bevor ich irgendwas falsch mache und gar nichts mehr gehtwollte ich erstmal hier nachfragen. Falls wer Tipps für mich hat, bitte so erklären wie für ein Kleinkind. Ich habe leider nicht die Ahnung von dem Zeugs und dem Fachchinesisch . Vielen Dank im Voraus für die Hilfe und Tipps