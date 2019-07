US-Militärjet in Kalifornien abgestürzt

Los Angeles - Ein Militärjet der US-Marine ist in einem Wüstengebiet in Kalifornien abgestürzt. Bei dem Unfall wurden mindestens sieben Menschen am Boden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Marine in der Nähe der Naval Air Weapons Station China Lake. Über den Zustand des Piloten ist bisher nichts bekannt. Die Absturzstelle liegt am westlichen Rand des Death Valley Parks in einer als «Star Wars Canyon» bekannten Schlucht. Viele Touristen beobachten von dort Flugmanöver von Militärjets. Die Ursache des Absturzes wird noch untersucht.